أزهر الشرقية يعلن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من أبناء المحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور السيد الجنيدي مدير منطقة الشرقية الأزهرية ، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بالإضافة الي أوائل المحافظة.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الشرقية

ووفقا لبيان مشيخة الأزهر، أسماء أوائل محافظة الشرقية على مستوى الجمهورية هم كلا من : -

- فاطمه عصام زكريا معهد محمد بخيت جويفل وحصلت على المركز الخامس مكرر أدبي بالعاشر من رمضان بنسبة 96%

- يوسف عمر عبدالعزيز الجديده منيا القمح، علمى العاشر مكرر، وحصل على نسبة 99.54%.

- محمود حسن السيد حسن معهد كفر صقر، علمى الرابع مكرر وحصل على نسبة 99.69%.

الأوائل على مستوى منطقة الشرقية:

القسم العلمي

- حسين السيد محمد حسين - كفر صقر

- عمر عمر عبد العزيز- الجديدة

- پسری ابراهیم مدبولی - الزقازيق

- حاتم السيد بدراوي

- محمد محمد محمد محمد المحروس

الأدبى

- عصام زكريا محمد حامد

- عيد قطب عيد

- إبراهيم احمد حسن الراوي

-علاء الدين محمد محمود موسی

- عصام فاروق محمد

قسم الأدبى ( كفيف )

- احمد غريب نصر

- ابراهيم سليم عبد المنعم

ومن جانبه قدم الدكتور الجندي رئيس المنطقه الأزهرية بالشرقية، التهنئة للطلاب من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023.، وأعرب عن تمنياته لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم.

يذكر أن إجمالي عدد الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام ، وأدوا الامتحانات أمام 58 لجنة تم توزيعها على سبع عشر إدارة تعليمية، بلغ 20812 طالبا وطالبة مقسمين إلى 7730 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية و13082 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية على مستوى المحافظة.