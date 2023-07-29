اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 07:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف تفاصيل بناء أول كنيسة بدير سمعان الخراز بالمقطم

السبت، 29 يوليو 2023 07:00 ص
اعرف تفاصيل بناء أول كنيسة بدير سمعان الخراز بالمقطم دير سمعان الخراز
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر دير سمعان الخراز واحداً من أعظم الأديرة الأثرية فى بالقاهرة، فهو قبله لعدد كبير من السياح في مصر والعالم لما يحتويه من كنائس أثرية تستوعب آلاف المصلين وعددا من الأجسام المنحوتة التي تروى هذه القصة، بالإضافة إلى وجود المجسمات التى تم اكتشافها بعد عمليات الحفر.

وكان قداسة البابا شنودة الثالث بنى كنيسة بالدير عام 1974 وكان الكاهن حينها هو القمص سمعان إبراهيم الحالى، وكانت الكنيسة الموجودة حينها مساحتها صغيرة، وكانوا يحتاجون إلى كنيسة على مساحة أكبر، فقرروا أن يستغلوا الكهوف الموجودة بداخل الجبال وكان يوجد كهف كبير ملئ بالتراب والصخور ظلوا ينظفون فيه 10 سنوات، منذ عام 1976 إلى عام 1986 تم انتشال مليون طن تراب وصخور منه، وبعد ذلك رأوا تمثال منحوت فى صخر الجبل على شكل السيدة مريم العذراء ولا يعلم أحد كانت موجودة منذ متى أو كيف تمت رسامتها.

ومن هذه الفكرة جاءت بعد ذلك فكرة النحت فى الجبل فكان هناك فنان بولندى يسمى ماريو كان لديه موهبة النحت على الخشب وقدم هدية إلى القمص سمعان إبراهيم مجرد منحوتة فطلب من أن ينحت الرسومات فى الجبل فنحت 76 نحت فى الجبل، كما أشرف على بعض الألعاب الموجودة بالخارج، حيث بدأ عام 1995 ومازال مستمراً حتى اليوم فى عمليات النحت

وبتجول "اليوم السابع" فى الكنيسة الكبرى بالدير رأينا أنها تستوعب قرابة 20 ألف فرد لكن واجهتهم مشكلة أن وقت الشتاء والمطر لا يستطيعون أن يصلوا فيها لأن الكهف مفتوح فاضطروا أن يستغلوا كهفا آخر يصلون فيه وقت الشتاء، ويشرح هذا الكهف قصة القديس سمعان ويستوعب قرابة 2000 فرد وتقام الصلوات فيه فى الشتاء، ويقام فيه الاجتماعات الذى ينظمها القمص سمعان إبراهيم وهو الاجتماع العام كل يوم خميس الساعة 7 مساء، وتقام القداسات أيام الأحد والجمعة، ويوجد طلاب مدارس الأحد يوم الجمعة.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير سمعان الخراز

سمعان الخراز

المقطم



الموضوعات المتعلقة

كاهن كنيسة العائلة المقدسة: تغليف الجيل الأول من شجرة مريم بالبلاستيك حفاظا عليها

الجمعة، 02 يونيو 2023 04:00 ص

كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: رحلة العائلة المقدسة سبب فرح لكل الأقباط والمصريين

الخميس، 01 يونيو 2023 11:56 م

بطريرك الروم الأرثوذكس يتابع تطورات أعمال إنشاء كنيسة العاصمة الإدارية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:21 م

الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر 1 يونيو.. إنتاج نبات البلسم بموضع غسل ملابس المسيح بالمطرية.. وسلم دير العذراء بالمعادى عبر منه المسيح إلى صعيد مصر.. ومغارة دير المحرق أول كنيسة فى العالم

السبت، 27 مايو 2023 09:00 ص

كنيسة الراعى الصالح الأسقفية تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها

الجمعة، 26 مايو 2023 02:55 م

"أكبر مسجد وكنيسة" مسار زيارة السياح للمزارات الدينية بالغردقة.. الميناء الكبير بمنطقة السقالة أشهر منارة إسلامية.. كنيسة الأنبا شنودة الأشهر بين الكنائس.. مقصد آلاف السياح لمشاهدة الفن المعمارى.. صور

الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة