اليوم السابع
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اعتقال "نجل رئيس كولومبيا" فى تحقيقات بشأن غسيل أموال

السبت، 29 يوليو 2023 10:37 م
اعتقال "نجل رئيس كولومبيا" فى تحقيقات بشأن غسيل أموال غوستافو بيترو رئيس كولومبيا
وكالات

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ألقت الشرطة فى كولومبيا القبض على نجل رئيس البلاد السبت، فى إطار تحقيق رفيع المستوى بشأن غسيل أموال يزعم أنه جمعها خلال الحملة الرئاسية العام الماضى، بحسب سكاى نيوز.
 
وقال الرئيس جوستافو بيترو إنه لن يتدخل فى التحقيق، بعد القبض على ابنه نيكولاس.
 
وأوضح الرئيس في رسالة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "كفرد وأب، يؤلمني أن أرى الكثير من الدمار الذاتي وأن أحد أبنائي يذهب إلى السجن".
 
وأضاف: "كرئيس للجمهورية، أكدت لمكتب المدعي العام أنه سيحصل على جميع الضمانات حتى يتمكن من المضي قدما وفقا للقانون".

كولومبيا

غوستافو بيترو

غسل أموال



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