إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير على الطريق الصحراوي بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى النوبارية ووادى النطرون بالظهير الصحراوى للمحافظة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز النوبارية مما ادى إلى إصابة 4 اشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز وادى النطرون أصيب شخصين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

يذكر أن الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة قد شهد إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتى نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتقديم العناية الطبية.