إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بالدقهلية

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكى وأسفر الحادث عن إصابة كلا من ملك مصطفى زكريا 13 سنة مقيمة بمحافظة السويس، وجهاد مصلحى جوده 35 سنة مقيمة بالسويس، وعزة شوقى محمد 55 سنة السويس، وتم نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى جمصه المركزى، وجارى تحرير محضرا بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.