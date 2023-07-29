اليوم السابع
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إخماد حريق اشتعل فى شقة سكنية بأوسيم دون إصابات

السبت، 29 يوليو 2023 01:04 م
إخماد حريق اشتعل فى شقة سكنية بأوسيم دون إصابات حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شقة سكنية في أوسيم، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة نجدة الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية، في منطقة البراجيل بأوسيم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


حريق شقة

حريق شقة باوسيم

امن الجيزة

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