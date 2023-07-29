أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. "بلتون" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " بلتون المالية القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 551.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 22.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مجموعة إي إف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 16 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 318.8 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 4 ملايين ورقة، وبقيمة تداول 159.3 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 26.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 150 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 11.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 121.7 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 2.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 111.4 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 5.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 102.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو"، بحجم تداول 414.3 ألف ورقة منفذة، وقيمة تداول 98.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 43.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 89.1 مليون جنيه.