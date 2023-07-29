أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ10.5 جنيه
-البطاطس بـ13 جنيها
-البصل الأبيض بـ21.5 جنيه
-البصل الأحمر بـ21.5 جنيه
-الكوسة بـ 11.5 جنيه
-الجزر بـ16 جنيها .
-الخيار بـ 15.5جنيه
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
بامية بـ30 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ21 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ27 جنيها
-الليمون بـ28.5 جنيه .
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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