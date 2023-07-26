أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ8.5 جنيه

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 8.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13جنيها

‏-البصل الأبيض بـ21.5 جنيه

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-‏‎البصل الأحمر بـ21.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ12.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ16 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ14 جنيها.

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

بامية بـ30 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ21 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ26جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ28.5 جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

-الموز البلدى بـ15 جنيها.