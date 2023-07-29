أخبار مصر.. الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء مع استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة سان بطرسبرج

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة الأفريقية الروسية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية.

مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تسلمت مصر اليوم السبت، الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ20 بالقاهرة تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات"، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي. مصادر بالتعليم تكشف معدلات النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى معدات وشرائح المجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2023 ، موضحة أن الشريحة الأكبر التي حصلت على مجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2023 تتراوح بين 50% إلى 65%، من بين كل الشراح الأخرى، تليها الشريحة من 70% إلى 80%، ولكن الأقل هي التي حصلت على 95% فأكثر. أبو مازن يصل العلمين لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل غدا وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قبل قليل، إلى مدينة العلمين، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل يرافقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية، بحسب ما اعلنته حركة فنح في بيان مقتضب.

التموين: لدينا مخزون من جميع السلع وزيادة معدلات الضخ بالمجمعات الاستهلاكية

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفى لفترات طويلة بجانب أيضا التعاقد على شراء السلع أولا بأول لاستمرار وجود مخزون طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

‫الرى: تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري تقريرا من إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض أعمال تأهيل أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد (القاهرة - أسوان) .

التعليم تنتهى من تجميع نتيجة الثانوية العامة اليوم وتوقعات باعتمادها رسميا

تسلم مركز التصحيح المركزى نتيجة الثانوية العامة 2023 من الكنترولات على مستوى الجمهورية، حيث انتهت جميع الكنترولات من أعمال التصحيح ومراجعة النتيجة، وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن آخر مرحلة من إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 تنتهى اليوم بتجميع النتيجة بشكل نهائى، مشددة على أنه عقب تجميعها سيتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلة: ستكون على مكتب الوزير اليوم السبت بعد انتهاء جميع مراحلها.

تنسيق الجامعات 2023.. 121 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بالتنسيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

اعرف التحويلات المرورية بعد غلق طريق الأوتوستراد فى الاتجاهين.. إنفوجراف

يبرز إنفوجراف تعيين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال القطار الكهربائى السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد وتطوير كفاءة طريق الأوتوستراد، مما يستلزم الغلق الكلى لـ (محور الأوتوستراد بالإتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولاً للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر)، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إعتباراً من أمس الجمعة ولمدة "30 يوم" الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى: - القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يساراً الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد فيميناً نفق عرب راشد وإستكمالاً بالممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيميناً شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت وإستكمالاً بشارع مدخل أسمنت حلوان فيساراً محور الكورنيش فيساراً طريق المصانع وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى. - القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى، يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيميناً طريق المصانع فيميناً محور الكورنيش فيميناً شارع مدخل أسمنت حلوان وإستكمالاً شارع القومية للأسمنت فيميناً شارع السكة الحديد فيساراً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فنفق عرب راشد فيساراً الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى. سعر الذهب يتراجع 10 جنيهات الأسبوع الجارى بسبب زيادة المعروض ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري، عقب انتهاء الذهب هذا الأسبوع على تراجع 10 جنيهات عند المقارنة مع سعر فتح التداول على الذهب مطلع الأسبوع. أسعار الذهب في مصر اليوم:عيار 21 يسجل 2155 جنيها. عيار 18 يسجل 1847 جنيها. عيار 24 يسجل 2463 جنيها. الجنيه الذهب 17240 جنيها.