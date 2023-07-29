أخبار الاقتصاد اليوم.. فرص متميزة أمام شركات السيارات العالمية فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 29-7-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد شركة مرسيدس-بنز إيجبيت برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصرى.

وزير الصناعة: فرص متميزة أمام شركات السيارات العالمية فى مصر

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد شركة مرسيدس-بنز إيجبيت برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصرى وكذا الفرص التصديرية للشركة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستمرار والتوسع بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى حرص الوزارة على عقد لقاءات بصفة دائمة مع الشركات المستثمرة في السوق المصرى لاستعراض مطالبها، وتقديم حلول واستجابات فورية لهذه المطالب بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار سمير إلى أن هناك فرص كبيرة أمام الشركة لإنتاج الشاحنات الكهربائية فى مصر لا سيما فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لشركات إنتاج السيارات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصرى.

محمود ممتاز: مصر مهتمة بالتعاون الإقليمى والدولى فى مكافحة الممارسات الاحتكارية

شارك الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس شبكة المنافسة العربية- في الجلسة التي عُقدت حول "مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة العابرة للحدود من خلال التعاون الدولي بين أجهزة المنافسة النظيرة"، ضمن فعاليات القمة الأفريقية- الروسية الثانية المنُعقدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

دار النقاش حول مكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتأثيرها على اقتصاديات الدول الأفريقية وأدوات وطرق مواجهتها، والآليات والتشريعات اللازمة وسبل التعاون على المستويات الإقليمية والدولية لمكافحتها، حيث شارك في الجلسة بجانب الدكتور محمود ممتاز كلٌّ من؛ مكسيم شاسكولسكي -رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا الاتحادية FAS- وتيريزا موريرا -رئيس فرع المنافسة وحماية المستهلك، الأونكتاد- وأمادو سيساي -رئيس مفوضية المنافسة وحماية المستهلك بدولة جامبيا- ومحمد مناصر -نائب رئيس مجلس المنافسة التونسي- وفيسيا بورانجا -رئيس المجلس الوطني للمنافسة بوزارة التجارة بجمهورية تشاد- وهاردين راتشيسوسو - المفوض بمفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا-، وأدار الجلسة هاليكسي ايفانوف - مدير مركز البريكس لقانون وسياسة المنافسة الدولية.

وزير الإسكان يكشف تفاصيل تنفيذ مشروعات المرحلة العاجلة بـ"السويس الجديدة"

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، سير العمل بالمرحلة العاجلة بمساحة (٣٠٠) فدان بمدينة السويس الجديدة، للوقوف على نسب الإنجاز للأعمال الجارى تنفيذها، وتذليل أى عقبات إن وجدت.

وشدد وزير الاسكان على ضرورة الاهتمام بأعمال البنية الأساسية بالمدينة، من مشروعات مياه شرب وصرف صحى، وطرق وكهرباء، واتصالات، وخلافه، وفى الوقت نفسه الاهتمام بمشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، كما أكد ضرورة وضع المنطقة الصناعية على أجندة الاهتمام، وتذليل أى عقبات، وتيسير الاجراءات.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن نسبة الإنجاز في القطاع السكني بمشروع المبادرة الرئاسية '' سكن لكل المصريين " بإجمالي ٨٦ عمارة بلغت ٦٢٪، وفي قطاع البنية التحتية بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه ٣٢٪ وقطاع الصرف ٧٤٪، وفي قطاع الطرق ٦٥٪.

الذهب يسجل أدنى مستوى له فى شهر عند 2150 جنيها للجرام عيار 21

شهد سعر الذهب في مصر تسجيل أدني مستوى له في شهر تقريبًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 2150 جنيها، ليواصل الذهب تسجيل مستوياته المنخفضه في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2457 جنيها.

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1843 جنيها .

الجنيه الذهب 17200 جنيه.