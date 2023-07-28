7 خطوات لتحويل مشكلة حرق المخلفات الزراعية لفرص خضراء استثمارية.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

تتعدد المشكلات البيئية المرتبطة بالمخلفات وعلى رأسها مشكلة المخلفات الزراعية، والتى نجحت وزارة البيئة فى تحويلها لمنحة، من خلال اعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية.

خلال هذا التقرير نرصد كيف عملت وزارة البيئة على تحويل التحدي إلى فرصة فى عملية الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء.

1- العمل على دعم المزارعين والأهالى بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات اخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادى ويحد من تكلفة التدهور البيئى بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية

2- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادى الجديد، لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوفر فى مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد على خفض نسب استيراد الخشب المضغوط .MDF

3- التعاون بين البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى إعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبى لمدة عام بدءً م2022 بعدد (4) محافظات بنطاق الصعيد والدلتا (أسيوط - قنا - البحيرة – الدقهلية).

4- تنفيذ دراسة جدوى فنية وإقتصادية تفصيلية، بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ.

5- التوسع فى تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية والزراعية البيوجاز.

6- إنشاء اكثر من 1843 وحدة بيوجاز منزلية فى 19محافظة.

7- إنشاء وحدة الغاز الحيوى متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لتوليد غاز يوفر جزء من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف، وتوفير سماد عضوي لتسميد الرقعة الخضراء داخل حديقة الحيوان.