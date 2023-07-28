6 فوائد للقرفة.. من تنظيم السكر إلى تحسين الهضم

كتبت ميرفت رشاد

القرفة هي واحدة من التوابل التي تحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية، وفى السطور القادمة سوف نستكشف المزايا الست الرئيسية لدمج القرفة في نظامك الغذائي ، بالإضافة إلى عوامل الخطر وموانع الاستعمال التي يجب أن تكون على دراية بها، وفقا لما نشره موقع " healthnews".



فوائد القرفة

تشتهر القرفة بفوائدها الصحية المتعددة ، بما في ذلك:



1. خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة

يمكن للتأثيرات القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في القرفة تحسين الصحة العامة. مكوناته النشطة ، بما في ذلك اثنين من البروسيانيدينات القوية - سينامالديهيد وحمض سيناميك - لها تأثيرات مضادة للالتهابات عن طريق تثبيط الجزيئات التي تؤدي إلى تفاعل التهابي.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل مواد القرفة الفعالة التي تحتوي على نسبة وفيرة من مضادات الأكسدة على مكافحة أنواع الأكسجين التفاعلية ، مما يحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي ، والذي بدوره يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.



2. تنظيم سكر الدم

لطالما تم اقتراح أن القرفة لها دور في السيطرة على نسبة السكر في الدم ، مما يجعلها مكونًا غذائيًا جيدًا لتحسين أعراض مرض السكري أو حالات ما قبل السكري، وفقًا للأبحاث التي أجريت على الحيوانات ، قد تحسن القرفة من حساسية الأنسولين ، وتمكين الخلايا من استخدام الجلوكوز بشكل أكثر فاعلية.

من المهم استشارة طبيب قبل إضافة القرفة أو مستخلصاتها إلى روتين إدارة مرض السكري لديك للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة دون آثار ضارة.



3. تحسين صحة القلب

تناول القرفة بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن قد يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، لديها مجموعة من العمليات المختلفة التي أظهرت نتائج واعدة في تعزيز صحة القلب عن طريق رفع مستويات الكوليسترول الحميد (الجيد) ، وخفض مستويات الكوليسترول الضار ومستويات الدهون الثلاثية ، وكذلك خفض ضغط الدم،. من المهم ملاحظة أن النمط الغذائي الصحي للقلب هو نهج قائم على الأدلة ويجب أن يكون أولوية لصحة قلبك وقد تكون القرفة إضافة لطيفة ، ولكنها تلعب دورًا صغيرًا فيها فقط.



4. خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات

أظهرت الأبحاث أن القرفة يمكن أن تكون مفيدة ضد مجموعة واسعة من المشاكل البكتيرية والفطرية بسبب فاعلية الخصائص المضادة للميكروبات والفطريات. وفقًا لدراسات مختلفة ، يمكن لمستخلصات القرفة أن توقف وتعوق نمو أنواع معينة من البكتيريا ، بما في ذلك Escherichia coli و Staphylococcus aureus. هذا يجعل القرفة مرشحًا رائعًا للحفاظ على الأطعمة وإطالة عمرها الافتراضي.

القرفة لها خصائص مضادة للفطريات وهنا بعض الأدلة على أنه يمكن استخدامها كعنصر في إدارة الحالات المتعلقة بالمبيضات البيض.



5. التعزيز المعرفي

تم ربط التحسينات في الذاكرة والوظيفة الإدراكية باستخدام القرفة، قد تساعد الصفات الوقائية للأعصاب للعديد من عناصر القرفة ، بما في ذلك سينامالديهيد وإبيكاتشين ، كجزء من نظام غذائي مفيد لصحة الدماغ ، في الحفاظ على وظائف المخ ومنع التدهور المعرفي، في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثير القرفة تمامًا على الإدراك، فإن إضافة هذه التوابل إلى نظامك الغذائي كجزء من نمط الحياة الذي يعزز صحة الدماغ قد يكون له مزايا.

6. صحة الجهاز الهضمي

القرفة تستخدم لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، من خلال تأثيره على إنزيمات الجهاز الهضمي ، وتقليل التهاب الجهاز الهضمي ، وتحسين تكوين بكتيريا الأمعاء ، قد يسهل بعض جوانب عملية الهضم لدينا. يمكن تقليل عسر الهضم وانتفاخ البطن باستخدام القرفة وقد تساعد الصفات المضادة للبكتيريا أيضًا في إدارة العديد من أمراض الجهاز الهضمي.