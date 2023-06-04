فوائد القرفة لأصحاب الأمراض المزمنة

كتبت نهير عبد النبى

القرفة هي لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استخدمت منذ آلاف السنين في الطب القديم لخصائصها الفريدة والتي أثبت العلم الجديد الكثير منها وفقًا لصحيفة ذى صن فقد أظهرت الأبحاث أن هذا النوع من "التوابل الفائقة" واللذيذة غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن تساعد الجسم على محاربة العدوى والفيروسات وأمراض القلب وحتى السرطان.

فضلاً عن فوائد القرفة العديدة إلا ان لها فوائد خاصة لاصحاب الأمراض المزمنة "القلب، والسكر"، وهى:

- تساعد على خفض نسبة السكر في الدم

تشتهر القرفة بخصائصها الخافضة للسكر في الدم، حيث يمكن أن تقلل من كمية السكر التي تدخل مجرى الدم بعد الوجبة عن طريق إبطاء انهيار الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، ووفقا لدراسة نشرت سابقا فإن القرفة لها آثار مفيدة على المصابين بداء السكري من النوع الثاني لأنها قد تحاكي تأثيرات الإنسولين لتحسين امتصاص السكر في الخلايا.

ويمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم - ما يعرف بفرط سكر الدم على المصابين بداء السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني، وكذلك النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل، وفقا لإرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

يمكن أن تحمي من أمراض القلب

ارتبط استهلاك القرفة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أظهر بحث أن 3/4 ملاعق صغيرة يتم تناولها يوميا كانت قادرة على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وثبت أيضا أن القرفة تقلل من ضغط الدم عند تناولها باستمرار لمدة 8 أسابيع على الأقل.