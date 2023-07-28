اليوم السابع
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وفاة طفل ابتلع مادة مخدرة فى الغربية

الجمعة، 28 يوليو 2023 11:31 م
وفاة طفل ابتلع مادة مخدرة فى الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي طفل في العقد الأول من العمر حتفه، إثر تناوله مادة مخدرة بعد أن غافل والده وقام بابتلاعها أثناء جلوسه بجواره بقرية كفور بلشاي، مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول طفل مصاب بحالة إعياء شديد، نتيجة ادعاء تناول مادة سامة، ووفاته.
 
وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعي "م.ا.م" عامين وتناول مادة مخدرة كان يقوم والده بتعاطيها فغافله الطفل والتقط منها وابتلعها وحدثت إصابته التي أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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