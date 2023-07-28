وصول أكثر من 665 ألف حاج إلى المدينة المنورة

إيمان حنا

وصل إلى المدينة المنورة 665.523 حاجاً من جنسيات عدة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين بعد أداء شعائر الحج.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة بلغ 2.015 حاجاً.



وفي ما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 537.926 حاجا، فيما بلغ عدد المغادرين أمس 22.432 حاجاً، غادر منهم 20.048 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 88 رحلة، وغادر 2.384 حاجاً من محطة استقبال الهجرة عبر 18 رحلة.



فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس (الخميس) 127.512 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 42%؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 1.464 حاجاً.



من جهة ثانية، استقبلت المديرية العامة للجوازات أول أفواج ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء العمرة للعام 1445هـ عبر منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية.