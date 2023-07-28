هل من الصحي تناول الطعام كل ساعتين؟.. تقرير يوضح

كتبت إيناس البنا

اكتسب مفهوم تناول الطعام كل ساعتين شعبية في السنوات الأخيرة كطريقة محتملة لزيادة التمثيل الغذائي والحفاظ على مستويات الطاقة ودعم فقدان الوزن، ومع ذلك، فإن الحقيقة وراء هذا النمط من الأكل ليست مباشرة كما قد تبدو.

يجادل المدافعون عن نهج "الأكل كل ساعتين" بأن الوجبات الصغيرة المتكررة يمكن أن تمنع آلام الجوع وتحافظ على نشاط التمثيل الغذائي في الجسم باستمرار، يزعمون أن هذا يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، مما يساعد في إدارة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك وفقا لموقع " onlymyhealth "، يقترح المؤيدون أنه يمكن أن يمنع الإفراط في تناول الطعام أثناء الوجبات الرئيسية ، حيث لن تشعر بالجوع الشديد بحلول الوقت الذي تجلس فيه لتناول الطعام.

من ناحية أخرى ، يجادل النقاد بأن هناك أدلة علمية محدودة تدعم فكرة تناول الطعام كل ساعتين كنمط طعام متفوق، يبدو أن تكرار الوجبات ليس له تأثير كبير على التمثيل الغذائي لمعظم الناس، ما هو أكثر أهمية هو إجمالي السعرات الحرارية والجودة الشاملة للنظام الغذائي.

هل من الصحي حقًا أن تأكل كل ساعتين مفككة

علاوة على ذلك ، قد يؤدي تناول الوجبات الخفيفة المستمرة إلى زيادة تناول السعرات الحرارية على مدار اليوم ، مما يجعل إدارة الوزن أكثر صعوبة. يمكن أن يؤدي تناول الطعام بشكل متكرر أيضًا إلى تعطيل إشارات الجوع والشبع الطبيعية في الجسم ، مما يجعل من الصعب على بعض الأفراد التعرف على الجوع حقًا أو الشبع.

في النهاية ، العامل الأكثر أهمية في الحفاظ على نظام غذائي صحي هو إيجاد نهج يناسبك شخصيًا، قد يشعر بعض الناس بمزيد من الرضا والنشاط من خلال تناول وجبات أصغر وأكثر تواترًا، بينما يفضل البعض الآخر الالتزام بثلاث وجبات منتظمة يوميًا، من الضروري الاستماع إلى جسدك واختيار الأطعمة التي تغذيك وترضيك.

قبل اعتماد أي نمط جديد لتناول الطعام ، يُنصح بالتشاور مع اختصاصي تغذية مسجل أو أخصائي رعاية صحية يمكنه تقييم احتياجاتك الفردية وأهدافك الصحية، يمكنهم مساعدتك في إنشاء خطة طعام شخصية تتوافق مع نمط حياتك وتضمن لك الحصول على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك.