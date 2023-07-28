نقيب الصناعات الغذائية: بدأنا حملة للتثقيف النقابى لدعم عمالنا خلف خطوط الإنتاج

كتبت ــ آية دعبس

شهد اليوم الختامي من فعاليات الدورة التثقيفية لعمال الصناعات الغذائية؛ حضورا مكثفا لقيادات العمل النقابي من مختلف الشركات والمصانع التابعة للنقابة العامة؛ حيث شهدت جلسات الدورة التثقيفية وعلي مدار ثلاثة أيام مناقشات جادة حول قوانين "العمل الجديد" وشرح فلسفة القانون وكذلك قانون "التأمينات" وآليات المفاوضة الجماعية والآليات السلمية لتحقيق مكاسب العمال في الجمهورية الجديدة.

وقال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية: بدأنا عملية التثقيف النقابي لدعم عمالنا خلف خطوط الإنتاج والتوسع في هذا الملف لم يكن ليظهر الي النور دون حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهدة البلاد؛ وتثقيف العامل بحقوقة وواجباته أمر بالغ الأهمية في ظل وجود تيارات تعمل ضد حالة الاستقرار؛ مشيرا إلي أهمية تصميم حوار وطني مصغر علي مستوي النقابات نستمع من خلاله إلي آراء العمال ونناقشهم ونتبادل معهم وجهات النظر وتسجيل ملاحظات المشاركين والرد عليهم.

وتم تكريم المشاركين بالدورة التثقيفية ومنحهم شهادات تقدير اعترافا من النقابة تحت رئاسة خالد عيش عضو مجلس الشيوخ؛ بالدور بالغ الأهمية لعمال الصناعات الغذائية؛ والتأكيد علي أهمية المشاركة في مختلف المجالات "السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وتأتي النسخة الخامسة للدورة التثقيفية تحت عنوان "شارك.. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا" وهي المحور الأساسي الذي وضعتة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في مقدمة الاستراتيجية الخاصة بعملية التثقيف النقابي لخلق جيل قادر علي الدفاع عن قضايا العمال.

علي الجانب الآخر؛ توجه المشاركون بالدورة التثقيفية بالشكر لخالد عيش علي ما يبذله من جهود لدعم عمال مصر بصفه عامه وعمال الصناعات الغذائية بصفه خاصة؛ مؤكدين رغبتهم الصادقة في تحقيق مزيد من الإنتاج لدفع عجلة التنمية وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.