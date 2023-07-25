الصناعات الغذائية: تبنى استراتيجية تثقيف عمالى لتحقيق 100 مليار دولار صادرات

كتبت آية دعبس

انطلقت صباح اليوم أعمال النسخة الخامسة للدورة التثقيفية التدريبية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، برئاسة خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، عضو مجلس الشيوخ، تحت عنوان "شارك .. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا"، للتأكيد على أهمية الدور الذي قام به عمال مصر لدعم جهود "الجمهورية الجديدة"، واستمرار هذا الدور الإيجابي لاستكمال ما تم بناؤه.

قال عيش،: إن النقابة العامة تتبنى استراتيجية التثقيف النقابي منذ سنوات، ولكن تم تطويرها حتى تكون متسقة مع اهداف الجمهورية الجديدة عن طريق فتح قنوات اتصال مباشرة مع العمال والاستماع لكافة وجهات النظر لتكوين جيل من العمال قادر علي دعم جهود التنمية والمشاركة الفعالة حتى نصل الي هدف الـ 100 مليار دولار صادرات، مشيرًا إلى أن المشاركة الفعالة هي ما نحتاجه خلال المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتثقيف العمال هو بداية الطريق لتحقيق هذا الهدف، حيث يتم ومن خلال الدورات التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية مناقشة كافة القوانين المتعلقة بالعامل والرد علي كل الاستفسارات، حتى يكون لدينا عامل على دراية كافية بما له من حقوق وما عليه من واجبات، للوصول الي الهدف الأكبر، وهو خلق بيئة استثمار جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف "عيش" : مجتمع العمال كان في الصفوف الاولي خلال الاحداث السياسية التي مرت علي مصر في السنوات العشر الأخيرة، ونجدد دعمنا لكل جهود التنمية والاستقرار لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق واقع أفضل لعمال مصر.

وتأتي النسخة الخامسة، متضمنة ثلاث محاور من أجل الوصول إلى خلق جيل "واع ومثقف" من القواعد العمالية وخاصة الشباب، حيث يتناول المحور الأول، شرح مبسط للقوانين ذات الصلة بالعمال واليات تنظيم "المفاوضة الجماعية"، أما المحور الثاني تنظيم جلسات حوار علي غرار جلسات "الحوار الوطني" للاستماع إلى آراء العمال المشاركين وتسجيلها، والمحور الثالث تحفيز العمال بأهمية المشاركة الإيجابية في الفعاليات الوطنية لدعم أمن واستقرار الوطن.