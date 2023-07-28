نقل 3 جثامين من ثلاجة الموتى بمستشفى الزقازيق العام للأحرار التعليمى بسبب عطل فنى

قامت إدارة مستشفى الزقازيق العام بمديرية الصحة بالشرقية، بمخاطبة الجهات التنفيذية بنقل جثمان كل من " س م ع" 57 سنة عامل ، و" ز ج م" 36 سنة ربة منزل، وجثة مجهولة الهوية ادعاء حادث غرق، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمى، وذلك لوجود عطل فنى بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزقازيق العام، تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، لنقل الجثامين فى وجود الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل حالة من المتوفين.

فيما أصيب 4 أشخاص فى حادث سير، البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق "بلبيس - السلام "تجاه وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه