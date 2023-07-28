ميقاتى يؤكد: لا تمديد لحاكم المصرف المركزى رياض سلامة

إيمان حنا

قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن موضوع التمديد لحاكم المصرف المركزي غير مطروح وأن هناك آلية سيتم اتخاذها لتعيين حاكم جديد.

وأضاف ميقاتي إنه لن يقوم بترشيح أي أسماء لمنصب حاكم المصرف المركزي وسيترك هذه المهمة لوزير المالية بعد أن وصلت البلاد إلى توقيت لا يمكن فيه تأجيل اتخاذ القرار.

وأكد ميقاتى، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وأن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. وشدد ميقاتى على أن المحاذير التي عبر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف".

ومن جهة ثانية، قال ميقاتي إنه رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان إلا إنه على ثقة بإمكانية تحسين الأوضاع مشيرا إلى أن لبنان لأول مرة منذ سنوات يحقق نموا اقتصاديا هذا العام ولكن جشع المضاربين يلعب دورا في تدهور سعر الليرة اللبنانية وعدم انعكاس تحسن الأوضاع الاقتصادية على سعر صرف الليرة مقابل الدولار.