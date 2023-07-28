مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية فى الإسماعيلية

تلقى مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية أمام عزبة ابوعياد دائرة مركز أبوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع ممدوح ميلاد ينى يوسف 51 عاما مقيم أسيوط وتم نقله الى مشرحة مستشفى حميات التل الكبير تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب صفوت لبيب منصور خليل 49 عاما مقيم أبوصوير مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح قطعى 5 سم بفروة الراس واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبى بالإسماعيلية لاسعافه ورعايته طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة وسؤال المصاب.