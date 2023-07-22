إصابة 5 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز أبوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من شيماء السيد فرج على 39 سنه مقيمة الشيخ زايد مساكن الاطباء مصابة اشتباه كسر الزراع الايسر كدمات ووليد محمد ابراهيم 45 سنه مقيم الشيخ زايد مساكن الاطباء مصاب اشتباه كسر بالكتف الايسر كدمات وكارما وليد محمد 5 سنوات جرح بالحاجب الايمن 1 سم . ونارين وليد محمد ابراهيم 3 سنوات مصابة كدمات وسحجات وعمر جهاد موسى سليمان 19 سنة مقيم جمعية العاشر عز الدين مصاب كسر مضاعف بالفخذ الايمن كدمات، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.