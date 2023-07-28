مصرع إثنين وإصابة آخر فى تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ ونقل جثتي الشابين والمصاب إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي؛ يوسف شعبان محمد 16 سنه مصاب كسر في الساق اليمنى وجروح وسحجات بالجسم متفرقة، فيما استقبلت مشرحة المستشفى حسن عبد الحميد طه 20 سنة وعاصم أحمد 17عاما داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة واستصدار تصاريح الدفن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي في المسافة بين مدينة ناصر وقرية طحا بوش شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شابين وإصابة آخر.