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إصابة 6 أشخاص فى تصادم ميكروباص بالرصيف فى بنى سويف

الجمعة، 28 يوليو 2023 11:05 ص
إصابة 6 أشخاص فى تصادم ميكروباص بالرصيف فى بنى سويف انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف ـ هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بالرصيف بمدخل طريق بني سويف - الفيوم الجديد " دمو" من ناحية الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من الحادث.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطه النجدة يفيد بوقوع بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بمدخل طريق بني سويف الفيوم الجديد "ديمو" من ناحية الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة.
 
ونقلت  3 سيارات إسعاف كل من، أيمن محمد عثمان 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود كامل عيد 35 سنة مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعماد حمدي حسن 42 سنة مصاباً بسحجات وكدمات وجرح باليد، وحسين موسي أحمد 33 سنة مصاباً بسحجات وكدمات باليدين، وأحمد إبراهيم أبو النور 28 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات باليدين، ومحمود ناصر سيف صالح 33 سنة مصاباً بسحجات وكدمات باليدين الى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث .
 
 
 
 

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