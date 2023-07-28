ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن مالاشكو قوله "خلال اليوم الماضي، أطلقت القوات الروسية 75 طلقة على 23 تجمعا في منطقة زابوريجيا، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن".



ووفقا للمسئول الأوكراني، فإن القصف ألحق أضرارا بـ 24 بناية من بينها البنية التحتية والمباني السكنية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.