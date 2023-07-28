محمد بن زايد يستقبل وفود عُمان والبحرين للعزاء فى وفاة شقيقه سعيد بن زايد

إيمان حنا

تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات التعازي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان من الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ووفود دول شقيقة والشيوخ وكبار المسؤولين، ووفود من البحرين وسلطنة عمان .

وتقبل محمد بن زايد التعازي من الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وشهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، و الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، و الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وأعربوا عن خالص التعازي والمواساة، إلى رئيس الدولة، وعموم عائلة آل نهيان الكرام.

كما تقبل التعازي في قصر المشرف في أبوظبي من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين في وفاة الفقيد.

وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء لما قدمه لوطنه سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد نعى أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية في ساعة متأخرة مساء الأربعاء.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" بيان نعي أصدره ديوان الرئاسة الإماراتية جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من الخميس حتى غد السبت .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.