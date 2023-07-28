محطة صرف صحى الدناقلة بسوهاج بتكلفة 250 ألف جنيه لخدمة 300 ألف نسمة

سوهاج محمود مقبول

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى طريقها للنور، حيث حققت تلك المشروعات طفرة غير مسبوقة فى القرى والمراكز على مستوى محافظة سوهاج، وبدء التشغيل التجريبى لمحطة لمحطة معالجة صرف صحى الدناقلة بمركز المنشاه، عقب الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه.

1 - مكان المحطة بقرية الدناقله دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

2 – أعمال التنفيذ تتم بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

3 - نسبة التنفيذ بالمشروع وصلت 100% ودخلت الخدمة بعد التشغيل التجريبى.

4 - المحطة تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم.

5 - التكلفة الإجمالية للمحطة بلغت بتكلفة 250 مليون جنيه.

6 - تبلغ المساحة الإجمالية للمحطة 25 فدان.

7 - المحطة تخدم 300 ألف مواطن بمدينة المنشاه وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وجزيرة اولاد حمزة والنويرات والرشايدة واولاد سلامة والدناقلة

8 - الأهالى عبروا عن فرحتهم بإنشاء المحطة بالقرية، مؤكدين أنها أحد المشروعات التى كانوا يحلمون بها، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومحافظ سوهاج على سرعة إنجاز المشروع،.

9 - مشروعات الصرف الصحى تساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.