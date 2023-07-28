اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 01:22 م
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محافظ دمياط توجه بتوفير مولد كهرباء لمحطة رافع مياه العنانية

الجمعة، 28 يوليو 2023 01:00 م
محافظ دمياط توجه بتوفير مولد كهرباء لمحطة رافع مياه العنانية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط ـ معتز الشربيني

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وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة بضعف وانقطاع المياه بالعنانية، والتى جاءت نتيجة الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة وتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء، مما أدى إلى ضعف كميات المياه المنتجة من المحطات وبالتالي عدم وصولها إلى أطراف الشبكات، حيث أكدت " محافظ دمياط "على ضرورة وضع حل مناسب لتلك الشكوى.
 
وعلى الفور، قامت الشركة بتوفير مولد كهرباء ونقله وتجهيزه للعمل بمحطة رافع مياه العنانية، حيث تم تشغيله بالفعل اليوم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، مما ساهم فى وصول المياه الى المنازل، إلى جانب قيام الشركة بالدفع بسيارات لتوفير المياه للمواطنين بالمناطق التى لم تصل إليها المياه كحل عاجل لحين انتظام عملية ضخ المياه بشكل تدريجي بعد تشغيل المولد.
 
وأكدت الشركة أنه تم إدراج مشروع خط مياه جديد قطر 630 مم ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز دمياط، لتلبية احتياجات التوسعات العشوائية للقرية من المياه كحل دائم.
 
 
 

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