محافظ دمياط ترأس لجنة لاختيار الكوادر النسائية ببرنامج "المرأة تقود للتتفيذيات" بالأكاديمية الوطنية للتدريب

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية من المتقدمات للالتحاق ببرنامج "المرأة تقود للتتفيذيات" والذى يُعد أحد المحاور التدريبية للمبادرات التى تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة "، حيث استمر البرنامج على مدار ثلاثة أيام وشارك بلجان المقابلات عددًا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة والدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية وأعضاء مجلس الامناء بالاكاديمية.

وقد اعربت " الدكتورة منال عوض" عن سعادتها بالمشاركة فى تلك اللجان بالاكاديمية، مشيدة بالدور الذى قدمته لإعداد وتأهيل الكوادر بشكل عام وتأهيل الكوادر النسائية بشكل خاص وذلك لتمكينها من المشاركة فى رسم السياسات واتخاذ القرار، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتمكين المرأة المصرية على كافة المستويات، وذلك إيمانًا بقدراتها على المساهمة فى تحقيق التنمية بشتى المجالات وايمانا أيضًا بما حققته من إنـجازات على مدار تاريخ مصر القديم والحديث، مؤكدة أن المرأة تعيش حاليا في عصرها الذهبي فقد حصلت على مكتسبات لم تحصل عليها من قبل لتحمل الآن حقائب وزارة، وتقلدت منصب محافظ ونائب محافظ ، هذا بالإضافة إلى حصولها على تمثيل واسع بالبرلمان بغرفتيه و توليها مناصب قيادية بمختلف مؤسسات الدولة.

وأكدت محافظ دمياط على أهمية مبادرة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والذى يضم حزم تدريبية على أعلى مستوى لتأهيل قادة المستقبل بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتى تساهم فى الاستثمار فى الكوادر البشرية وبناء غد أفضل، لافتة الى أهمية إعطاء المرأة مثل هذه الفرص لتمكينها من الحصول على التمثيل الحقيقى بالوظائف المختلفة.

وتوجهت المحافظ بالشكر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الدكتورة رشا راغب على هذه الجهود لإعداد القيادات النسائية وتأهيلها للعمل فى المواقع التنفيذية اتساقًا مع رؤية الدولة لتمكين المرأة.

ويشار إلى أن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات يستمر لمدة 10 أشهر، يأتى 9 أشهر منها تدريب داخل مقر الأكاديمية، وشهر تدريل ميدانى بالمؤسسة المختلفة باجمالى 223 يوم تدريبيى، حيث يتم خلاله تدريب السيدات بالمواقع التنفيذية ممن تتراوح اعمارهن بين 22 و50 عامًأ.