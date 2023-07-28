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محافظ بنى سويف: إزالة 280 حالة ضمن الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات

الجمعة، 28 يوليو 2023 01:52 م
محافظ بنى سويف: إزالة 280 حالة ضمن الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات إزالة تعديات
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سيرالعمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21  لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف.
 
 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته الإدارة العامة  لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته قد وصل  إلى 280 حالة تعد منها ( 189 حالة تعد مباني على مساحة 34233 متر،  91حالة زراعة على مساحة 3  أفدنة و20 قيراطاً ) وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة  الثالثة " 8 يوليو الجاري" وحتى الأربعاء 26 من نفس الشهر.
 
يُذكر أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد.
 
 
 

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