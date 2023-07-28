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حياة كريمة ببنى سويف: توفير العلاج لأكثر من 1280 حالة بقرية منهرو بالمجان

الجمعة، 28 يوليو 2023 01:01 م
حياة كريمة ببنى سويف: توفير العلاج لأكثر من 1280 حالة بقرية منهرو بالمجان قوافل طبية
بنى سويف هانى فتحى

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تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية بقرية منهرو مركز أهناسيا،في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الأسنان، تنظيم الأسرة، الجلدية) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1287مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 17،معمل طفيليات 29،حالات الأشعة 11،استصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة،تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 25 حالة.   

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات تثقيف صحي لــ 100 مواطناً ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من  فيروس كورونا المستجد،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد  100 مواطن.

فيما أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،  طه كمال حجاج المسؤول المالي والإدارى،  عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.


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