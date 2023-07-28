محافظ المنوفية يتابع تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، على جانبي الطرق والمحاور المرورية وبنطاق المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، مؤكداً على أننا مستمرون فى تنفيذ المبادرة وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإضفاء المظهر الحضارى وتحسين الصحة العامة .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن أعمال المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات الزراعة والرى والمتابعة الميدانية لأعمال المبادرة و منظومة رى تلك الأشجار لضمان الحفاظ والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين .

جدير بالذكر، أن محافظ المنوفية قد قام بتدشين المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " فى مطلع شهر مارس الماضى لزراعة 225 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث شملت تلك الأشجار ما بين الزيتون والرمان واليوسفى والليمون والجوافة والأكسيا وغيرها من الأشجار المتنوعة .