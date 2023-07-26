زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمركزين فى المنيا

تستكمل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز فى تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير مساحات خضراء للحد من التلوث، وخلق بيئة صحية للمواطنين.
من جانبه تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، عمليات قص وتهذيب الأشجار لـ"لقرية العزيمة"، إلى جانب زراعة 30 من شتلات الأشجار المثمرة بحدائق المدينة والمدارس ومداخل ومخارج القرى وعدد من المصالح الحكومية، مؤكداً استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الرى لجميع الأشجار، للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضارى للمركز.
وفى مركز مطاى أوضح هشام فايز رئيس المركز أنه يجرى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، وزراعة 45 شجرة أمام الكوبرى الجديد بـ"قرية لطف الله" بطريق مصر أسوان ونظافة الحشائش وقص وتهذيب الأشجار التى تحجب الرؤية ودهان الأشجار ورى الحديقة بجوار ميدان أم الشهيد.
من جانبه تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، عمليات قص وتهذيب الأشجار لـ"لقرية العزيمة"، إلى جانب زراعة 30 من شتلات الأشجار المثمرة بحدائق المدينة والمدارس ومداخل ومخارج القرى وعدد من المصالح الحكومية، مؤكداً استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الرى لجميع الأشجار، للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضارى للمركز.
وفى مركز مطاى أوضح هشام فايز رئيس المركز أنه يجرى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، وزراعة 45 شجرة أمام الكوبرى الجديد بـ"قرية لطف الله" بطريق مصر أسوان ونظافة الحشائش وقص وتهذيب الأشجار التى تحجب الرؤية ودهان الأشجار ورى الحديقة بجوار ميدان أم الشهيد.
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