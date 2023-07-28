لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالى تنظم فعاليات وأنشطة بالتعاون مع القومى للمرأة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على دور الوزارة فى تنمية العنصر البشرى وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة تدعيمًا لدور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، ويأتى ذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على لجنة تكافؤ الفرص إلى أن اللجنة حققت العديد من الإنجازات بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، ووزارة الصحة فى عدة مجالات، ومنها: تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" فى الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال المشاركة فى "الحملة القومية لطرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا (الجرعة التنشيطية)، وتنظيم ندوتين ثقافيتين عن "الصحة الإنجابية وأهمية وسائل تنظيم الأسرة" بالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

وأوضح الوكيل الدائم للوزارة أن اللجنة نظمت حملة طبية لإجراء عدد من التحاليل للعاملين بالوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، وبلغ عددهم (450) من العاملين بالوزارة، مشيرًا إلى تنظيم اللجان الفرعية لتكافؤ الفرص العديد من الندوات وورش العمل، ومنها: ندوة بعنوان ”العنف ضد المرأة والابتزاز الإلكتروني" بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وندوة بعنوان (آثار العنف الأسرى)، فضلاً عن الاحتفال بيوم المرأة العالمي، بالإضافة إلى المشاركة فى فعاليات ندوة بعنوان "الإبتزاز الرقمى للمرأة" والتى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية ممثلاً عن لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، كما نظمت اللجنة الفرعية لتكافؤ الفرص بالكلية التكنولوجية بقويسنا دورة تدريبية بعنوان”المهارات الحياتية ومهارات سوق العمل" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وأضاف أحمد الشيخ أن اللجنة الفرعية لتكافؤ الفرص بالكلية التكنولوجية بجنوب الوادى نظمت ندوة بعنوان (الإدمان الإلكتروني وأثره على المهارات الاجتماعية)، وندوة بعنوان (الطفل وثقافة الإنترنت)، وندوة بعنوان (مواجهة الشائعات على وسائل التواصل الأجتماعى)، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة عمل بعنوان (تفعيل أهداف التنمية المستدامة فى صعيد مصر).

وفى إطار مكافحة العنف ضد المرأة، أشارت هالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة إلى أنه تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم ذوى الإعاقة بكل من الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية؛ لتفعيل إستراتيجية تمكين المرأة 2030 ، والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان بها.

وأضافت رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة أنه تم تنظيم معسكر خاص بفتيات المعاهد المميزات من المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية فقط بعنوان (إعداد القادة للفتيات "تكافؤ الفرص") تحت شعار "هن"؛ بهدف التوعية فيما يخص الصحة الإنجابية، والتغذية السليمة، وأسس اختيار شريك الحياة، وتداعيات الطلاق وآثاره الضارة على الأسرة والمجتمع)، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طالبة من طالبات المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية، موضحة أنها تعد أول مشاركة لطلاب من المعاهد المتوسطة بالمعسكر منذ إنشاؤه منذ نحو 100 عام.