غدا بدء امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، إن امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بالمحافظة لللعام الدراسي 2022/ 2023 ، سوف تبدأ غدا السبت وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 8/ 2023 ، للامتحانات النظرى، ويوم الخميس 10/ 8 / 2023 بمدن رأس سدر، وطور سيناء، وأبورديس، ودهب.

وأضاف محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي المستهدفين للامتحان 307 طلاب وطالبات وبعدد 4 لجان امتحانية، مؤكدا أن المديرية أنهت كل الاستعدادات اللازمة للامتحان وتوفير المياه وسبل الراحة للطلاب والملاحظين سواء داخل اللجان أو الاستراحات المخصصة للملاحظين مع الالتزام بالتعليمات والقرارات المنظمة للامتحان.

يذكر أن، إجمالي نسبة النجاح بالدبلومات الفنية الدور الأول بالتعليم الصناعي بلغت 60.33٪؜، ونسبة النجاح بالتعليم التجاري 84٪؜، ونسبة النجاح بالتعليم الفندقي 97٪؜، ونسبة النجاح بالتعليم الزراعي 34 ٪؜.