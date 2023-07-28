تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة لخدمة أهالى مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.. تعرف عليها

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذا مشروعات منوعة لخدمة أبنائها، وقال المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنه يجرى العمل فى إنشاء 9 محلات تجارية بمنطقة إسكان الـ 480 وحدة برأس سدر طبقا لخطة العام المالى 2023/2022.

كما تم تنفيذ جدارية رأس سدر بالجهود الذاتية على نفقة أحد المستثمرين بالمدينة، وإنارة منطقة إسكان الـ 288 وحدة برأس سدر ضمن خطة تطوير الإنارة، وتركيب أعمدة الإنارة بمدخل المدينة طريق ساحلى برأس سدر ضمن خطة تطوير الإنارة العامة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير موقف سيارات الأجرة بتكلفة 600 ألف جنيه، وإضافة خطوط داخلية بالمدينة، وأخرى خارج المدينة لربط المحافظة بالمحافظات الأخرى.

وأشار إلى أنه تم تطوير نلمستشفى المركزى وتزويدها بكافة الأجهزة الطبية، والكوادر البشرية من أطباء فى مختلف التخصصات، وأطقم تمريض على درجة عالية من الكفاءة، وجرى تطوير المستشفى لرفع كفائتها الاستيعابية لتصل إلى إجمالى 73 سريرا، بواقع 46 سريرا بالقسم الداخلى، و16 سريرا بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تضم الرعايات بكافة مستوياتها 11 سريرا، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، و8 حضانات بقسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، و9 ماكينات الغسيل الكلوى، والمستشفى تقدم الخدمة الطبية فى كافة التخصصات بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والعيادات الخارجية بالمستشفى تقدم الخدمة الطبية فى 10 تخصصات هم "جراحة عامة، عظام، جلدية، أسنان، باطنة، النساء والولادة، الأطفال، أنف وأذن، رمد، مسالك.