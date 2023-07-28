عاطل يكشف هوية تاجر مواد مخدرة بعد سقوطه بأقراص الكيف فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عاطل في كمين أعده رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته أقراص مخدرة، اعترف بحيازتها بقصد الإتجار، واعترف المتهم بترويج المواد المخدرة بين عملائه، وكشف عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، تمهيدا لترويجها بين عملائه، عقب التواصل معهم هاتفيا، بالإضافة إلى ترويجها بمحيط مسكنه بين المتعاطين المترددين عليه.

ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهم عقب القبض عليه، اعترف بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحويل شقته لمخزن للمضبوطات، كما كشف عن هوية تاجر مواد مخدرة اعتاد التواصل معه، للحصول عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.