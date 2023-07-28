سيارات لرش المياه لتخفيف درجات الحرارة بشوارع دشنا فى قنا

قنا صابر سعيد

قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمالي قنا، بحملة لرش الشوارع بالمياه، للتخفيف وتلطيف درجة حرارة الطقس الملتهبة هذه الأيام، في شوارع قرى الوحدة المحلية، عقب حملات النظافة العامة.

ودشنت الوحدة المحلية برئاسة حمادة صلاح جيلاني، بعمل حملة لرش الشوارع ومحيط المنازل بالمياه، للتخفيف من حدة الحرارة في أوقات الظهيرة، والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حرارة الطقس.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن الحملة تهدف إلى نظافة الطرقات، ورفع كافة المخلفات، إضافة إلى تطهير الشوارع من القمامة، وبعد ذلك يتم رش المياه في الشوارع للتخفيف من حرارة الطقس خلال ساعات الظهيرة، مشيراً إلى أن حملات النظافة العامة وفقاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مجلس مدينة دشنا.

وتابع جيلاني، أن عمال النظافة قاموا برفع القمامة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وبعدها تم تحريك سيارات رش المياه بجميع شوارع القرية لرش المياه لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة.



سيارات رش المياه بقنا (2)



سيارات رش المياه بقنا (3)