اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 08:20 ص
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التخطيط: إنشاء 2000 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى بمحافظة قنا خلال 21-2022

الجمعة، 28 يوليو 2023 08:00 ص
التخطيط: إنشاء 2000 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى بمحافظة قنا خلال 21-2022 الدكتورة هالة السعيد
كتبت أسماء أمين

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يُعدُّ مشروع الإسكان الاجتماعى، المشروع الأكبر على مستوى العالم، لا يقتصر فقط على توفير حياة كريمة للأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل، ولكن يعد بمثابة الأمل للشباب فى توفير فرص العمل، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعى أحد المشروعات الكبرى التى ساهمت فى خفض نسبة البطالة لتصل لـ 7.5%.
 
وقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن إنشاء حوالى 2000 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي، بمحافظة قنا خلال عام 21-2022 . إلى جانب تنفيذ 20 مشروعا ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور، 60 مشروعا ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر "العمل المناخى" تم الانتهاء من 43 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لتحسين الانتاجية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتم تنفيذ 12 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالنسبة للهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"،
 
 
وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 319 مشروعاً تنموياً في 5 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، الإسكان، الري، الكهرباء) بتكلفة استثمارية كلية 2.4 مليار جنيه بمحافظة قنا خلال العام المالي (2022/21).

المشروعات التنموية

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هالة السعيد

حياة كريمة



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