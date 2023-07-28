سلطنة عمان تعرب عن ترحيبها ببدء عملية تفريغ النفط من الخزان صافر

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أعربت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن ترحيبها ببدء عملية تفريغ النفط من الخزان العائم "صافر" الراسي قبالة السواحل اليمنية، وتجنب حدوث كارثة بيئية في السواحل والمياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، مشيدة بجهود الأمم المتحدة وتعاون الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي لنقل أكثر من مليون برميل من النفط إلى الناقلة الجديدة "اليمن".

وعبرت سلطنة عمان - في بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن الأمل في أن يسهم ذلك في التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف حول مختلف قضايا تسوية الصراع اليمني من خلال الحوار بين مختلف القوى السياسية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.