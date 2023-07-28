ربع قرن من الحفائر.. تعرف على بدايات العمل فى تونا الجبل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

بدأت أعمال الحفائر بمنطقة تونا الجبل الأثرية بملوى جنوب المنيا، عام 1931 واستمرت أعمال البعثة حوالى ربع قرن من الزمان من 1931 إلى 1952 وهو العام الذى أنهت البعثة أعمالها فيه، وأسفرت أعمال البعثة عن اكتشاف 100 بيت جنائزى ومقبرة ايزادورا والساقية الرومانية والسراديب.

وكانت الجامعة المصرية قد عهدت إلى الدكتور سامى جبرة ببدء حفائر منطقة تونا الجبل ملوى المنيا اعتبارا من فبراير 1931 باعتماد مبلغ مالى بموافقة عميد الأدب العربى وعميد كلية الآداب وقتها الدكتور طه حسين، وكانت الاعتمادات المالية أولًا مبلغ 500 جنيه ، ثم رفع إلى 1500 وتم رفعه إلى 2000 جنيه ثم إلى 4000 جنيه، وفى عام 1938 تم رفع المبلغ 8000 جنيه، منها أعمال البعثة وما تشمله من ترميم ثم أعمال انشاء المتحف القبطى بالقاهرة مناصفة.