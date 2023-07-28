وقال عثماني - في كلمته خلال أعمال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية - "إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أولوياتنا، وخطة 2063 للإتحاد الأفريقي للمساعدة على النمو الاقتصادي المستدام في روسيا الاتحادية والاتحاد الأفريقي"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي مشغول في عملية التحول الاقتصادي.

وأضاف أن روسيا ستشارك في الاستثمار في القارة الأفريقية وسوف تستفيد من مواردنا، ونحن نسعى إلى بناء أفريقيا الاقتصادية الاجتماعية، وتكون متكاملة مع بقية الدول من أنحاء العالم.

وعن التكنولوجيا الرقمية.. قال رئيس الاتحاد الأفريقي "إن روسيا أحرزت تقدما ملحوظا وعلينا تهيئة موارد بشرية للعمل في هذا المجال لتعزيز والمحافظة على التنمية المستدامة بإشراك جماهير الشباب".

وأوضح عثماني أنه فيما يخص السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن الاتحاد الأفريقي يقيم عاليا الشركاء في الخارج، لكن في الوقت نفسه يطالب الآخرين ألا يتدخلون في شؤوننا الداخلية.