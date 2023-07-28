خراج الأسنان.. ما تحتاج إلى معرفته من الأعراض وخيارات العلاج

كتبت إيناس البنا

تلعب صحة الفم دورًا حيويًا في صحتك العامة، ويمكن أن تسبب مشاكل الأسنان إزعاجًا ومضاعفات كبيرة إذا تركت دون علاج، أحد هذه الحالات التي تتطلب اهتمامًا فوريًا هو خراج الأسنان، خراج الأسنان هو عدوى مؤلمة وخطيرة يمكن أن تصيب أي شخص.

ما هو خراج الاسنان؟



خراج الأسنان هو تجمع من القيح يتشكل داخل الأسنان أو اللثة أو الأنسجة المحيطة". وفقًا لمجلة Dental Research Journal ، فإن ما يقرب من 60-65 ٪ من إجمالي السكان في الهند يتأثرون بتسوس الأسنان.

يحدث هذا عندما تغزو البكتيريا لب الأسنان ، وهو الجزء الداخلي الرخو من السن الذي يحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية والأنسجة الضامة، وعندما تدخل البكتيريا من خلال شق أو تجويف بالأسنان أو عن طريق أمراض اللثة لتصل إلى اللب وتسبب عدوى ، ويستجيب الجسم بإرسال خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى مما يؤدي إلى تكون القيح".

أعراض خراج الأسنان

التعرف على أعراض خراج الأسنان أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر والعلاج، تشمل بعض العلامات الشائعة.

ألم الأسنان الشديد : غالبًا ما يكون وجع الأسنان المستمر والنابض هو أول مؤشر على وجود خراج في الأسنان. قد يتفاقم الألم عند العض أو الضغط على السن المصاب.

التورم : قد يحدث التهاب وتورم في الوجه أو الخدين أو الغدد الليمفاوية في الرقبة مع تقدم العدوى.

الحمى والشعور بالضيق : في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي خراج الأسنان إلى الحمى وعدم الراحة العامة والشعور بالتوعك.

الحساسية لدرجة الحرارة : قد تصبح السن المصابة حساسة لدرجات الحرارة الساخنة أو الباردة.

اللثة المؤلمة : قد تظهر اللثة حول السن المصابة حمراء ومنتفخة ومؤلمة.

رائحة الفم الكريهة : يمكن أن يسبب تراكم القيح والنشاط البكتيري رائحة الفم الكريهة المستمرة.

الفحص والتشخيص



التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية لمنع انتشار العدوى والحفاظ على الأسنان المصابة، سيقوم طبيب الأسنان بإجراء فحص شامل للمنطقة المصابة ، ومراجعة الأعراض الخاصة بك ، وقد يأخذ أشعة سينية لتأكيد وجود خراج".

خيارات العلاج



علاج خراج الأسنان عادة ما يتضمن تجفيف القيح للقضاء على العدوى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال علاج قناة الجذر ، والذي يتضمن إزالة لب الأسنان المصاب وختم السن لمنع الإصابة مرة أخرى".

وأضاف "في الحالات الشديدة يمكن لطبيب الأسنان خلع السن المصابة كما توصف المضادات الحيوية لمكافحة العدوى ومنع انتشارها".

إدارة الألم



نظرًا لأن خراجات الأسنان يمكن أن تكون مؤلمة للغاية، يمكن لطبيب الأسنان أن يصف لك مسكنات للألم أو أدوية بدون وصفة طبية للتحكم في الألم وعدم الراحة.

اجراءات وقائية



الحفاظ على نظافة الفم أمر بالغ الأهمية في منع خراجات الأسنان، يمكن أن يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط وفحوصات الأسنان في تحديد مشاكل الأسنان ومعالجتها قبل أن تتفاقم إلى مشاكل أكثر خطورة.

إذا كنت تعاني من ألم مستمر في الأسنان ، أو تورم ، أو أي أعراض أخرى مرتبطة بخراج الأسنان ، فلا تؤخر البحث عن رعاية أسنان متخصصة. الوقاية دائمًا أفضل من العلاج ، لذا تأكد من الحفاظ على ممارسات نظافة الفم الجيدة وحضور فحوصات الأسنان المنتظمة للحفاظ على ابتسامتك صحية ومشرقة.