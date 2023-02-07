التهاب اللثة وخراجات الأسنان تسبب الصداع النصفى

كتبت ميرفت رشاد

الصداع الشديد مرض عصبى شائع، وغالبًا ما يتم التغاضى عن حقيقة أن ضعف صحة الفم يمكن أن يكون سببًا لنوبات الصداع النصفى المتكررة، ويمكن أن تساهم التجاويف والتهابات اللب وفقدان العظام بسبب أمراض اللثة وخراجات الأسنان فى نوبات الصداع النصفى المزمنة والمتكررة، وفقا لما نشره موقع healthnews.

هل يمكن أن تسبب مشاكل الأسنان الصداع النصفى؟

تؤدى أمراض الفم والأسنان إلى فرعين من الأعصاب الثلاثية التوائم - الفك العلوى (V2) والفك السفلى (V3). بالإضافة إلى ذلك تؤدي الخراجات المزمنة إلى التهاب موضعي وتؤثر هذه العمليات الالتهابية على الجهازين ثلاثي التوائم والأوعية الدموية، وتؤدي إلى تفاقم الصداع النصفي العرضي إلى صداع نصفي مزمن.

حالات الفم التى تسبب الصداع النصفى

وفقًا لجمعية الصداع النصفى الأمريكية، يمكن أن تؤدى بعض أمراض الفم والأسنان إلى تفاقم الصداع النصفى..

أسنان مفككة أو مفقودة أو فى غير مكانها

الأسنان مفككة أو المفقودة تجعل عضلات الفك تعمل بجهد أكبر لمحاذاة الأسنان والبلع وحتى إبقاء الفم مغلقًا، وقد يؤدى هذا إلى التهاب عضلى مزمن، والذى يمكن أن يسبب الصداع النصفى أو الصداع.

صرير الأسنان

يمكن أن يؤدي صرير الأسنان إلى تهيج العضلات واللثة، ما ينتج عنه الصداع النصفي والصداع، وتشمل الأعراض الصداع الصباحى وعضلات الفك المشدودة والأسنان المتشققة أو التالفة وآلام الأسنان الشديدة والصداع النصفى.

ضروس العقل التالفة

هم آخر أسنان البالغين التى تظهر، ويمكن أن تتسبب ضروس العقل فى الشعور بعدم الراحة وتلف الأسنان الأخرى التى تؤدى إلى صداع طويل الأمد، ويشعر معظم الناس بالراحة من خلع ضرس العقل.

اضطرابات الفك الصدغى (TMDs)

تؤثر اضطرابات الفك الصدغى على مفاصل وعضلات الفك، ما قد يؤدى إلى حدوث ألم مزمن، وبالتالي يمكن أن يسبب الصداع النصفي، وتشمل الأعراض الشائعة عضلات الفك، والصداع النصفي الشديد، وآلام الأذن، وآلام الأسنان، أصوات الفرقعة، تكشف الأبحاث أن معالجة مثل هذه المشكلات الكامنة في صحة الفم تساعد في تخفيف الصداع النصفي.

التهاب اللثة المزمن

يرتبط التهاب اللثة المزمن بتدمير أنسجة اللثة، وفقدان العظام السنخية، وحتى فقدان الأسنان، وقد تم ربطه بزيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي .

مشاكل الأسنان الشائعة الأخرى

يتضمن ذلك الأسنان المنحرفة أو تسوس الأسنان أو أمراض اللثة التي قد تسبب آلامًا في الأسنان في المقابل، وقد يؤدي ألم الأسنان الشديد إلى حدوث الصداع النصفى أو الصداع، تساعد الفحوصات والتنظيفات المنتظمة ومتابعة العلاج الموصوف وممارسة نظافة الفم الممتازة على تقليل مخاطر الإصابة بألم الأسنان.

كيفية منع نوبات الصداع النصفي



التنظيف المنتظم بالخيط والتنظيف بالفرشاة

نظف أسنانك بعد الغداء بمعجون أسنان مفلور، إن أمكن، وسيساعد على تجنب المشكلات المتعلقة بالبكتيريا.

لا تهمل تنظيف الأسنان

تعمل عمليات تنظيف الأسنان المنتظمة على تحسين شعور الفم وتساعد على تجنب مخاوف مثل تراكم البلاك، وهو عامل مهم في تسوس الأسنان وتسوس الأسنان.

التغلب على عادات طحن الأسنان

يمكن السيطرة على الطحن الناتج عن الإجهاد من خلال الاستشارة وتقنيات الاسترخاء، وفي حالات نادرة الأدوية الموصوفة، وعادة ما يتخطى الأطفال صرير الأسنان.

انتبه لما تأكله

تقليل كمية السكر المكرر في نظامك الغذائي يفيد الصحة العامة ويساعد على منع تراكم السكر على طول أسطح الأسنان، تعمل السكريات اللزجة كغذاء لتسوس الأسنان المسببة للبكتيريا في الفم.