حملة لإزالة 4 قرارات بناء مخالف بالمنتزه ثان فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حي المنتزه ثان في الإسكندرية ، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس حى المنتزة ثان، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين،ضمن المرحلة الثالثة في الموجة 21.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحى المنتزة ثان ، بشن حملة بتواجد المحاسب عماد الحوشي سكرتير عام الحي و الأجهزة الأمنية، ومديري إدارات المتابعة الميدانية و المشروعات ،و الأملاك الأميرية ،المتغيرات المكانية ،و وحدة التدخل السريع ، و مشاركة ممثلين عن مديرية الزراعة ( جهة الولاية )، وتنفيذا لقرارات إزالة صادرة من الإدارة الهندسية بالحي.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إزالة التعديات علي أراضي الدولة ، بعزبتي كرملة و الماكينة ، و شارع التلمساني ، و شملت إزالة جدران و أعمدة بدون سقف ، على مساحة 200 متر . و ايضا ازالة باب خشبي ، و تنده صاج ، بمساحة 2×12 ويأتي ذلك تنفيذاً للقانون ، و التصدي بكل حزم للتعديات ، و عدم التهاون حيال أي مخالفات .



إزالة بناء مخالف في المنتزة ثان بالإسكندرية



حملة لإزالة البناء المخالف في المنتزة ثان الإسكندرية