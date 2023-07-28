تربية الإسكندرية تنظم المؤتمر الدولى الثانى لقسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

نظمت كلية التربية جامعة الإسكندرية ، فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لقسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم والذى عقد بمقر الكلية تحت عنوان "قيادة المؤسسات التعليمية ..رؤى واتجاهات معاصرة"، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ولفيف من رجال التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، إلى أن المؤتمر أتاح الفرصة للحوار وتقديم أوراق علمية وبحوث أسهمت في إضافة عديد من الأفكار، وحثت الباحثين على التفكر وارتياد موضوعات جديدة في القيادة التعليمية، وأوضح أن توصيات المؤتمر تضمنت محاور متعلقة بتطوير البحوث العلمية في مجال القيادة التعليمية، وأخرى تتعلق بتأهيل القيادات التعليمية في ضوء بعض الاتجاهات القيادية المعاصرة.

وأوضح الدكتور محمد خميس حرب رئيس قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بالكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر أوصى فى ختام أعماله بضرورة الاهتمام بالدراسات البينية في مجال القيادة التعليمية والتركيز على توليد حقول معرفية جديدة ومنها سيكولوجية القيادة، والقيادة الرقمية، وقيادة المنهج المدرسي، وقيادة مجتمعات التعلم والقيادة الخضراء والتنشئة القيادية الأمر الذي يتطلب إعادة تشكيل الخرائط البحثية بأقسام الإدارة التربوية بكليات التربية بالجامعات المصرية والعربية لتضمين تلك الدراسات فيها، وتوجيه طلاب الدراسات العليا على الالتزام بها والبحث فيها، وتوجيه الباحثين لإجراء بحوث نقل السياسات التعليمية، والتركيز على أن الهدف الرئيس للنقل هو إصلاح المؤسسات التعليمية، ووضع إستراتيجية لتأهيل القيادات التعليمية قبل وأثناء الخدمة في ضوء معايير جودة القيادة التعليمية على أن تكون هذه الاستراتيجية معلنة من خلال وسائل الإعلام الرسمية بوزارة التربية والتعليم يشارك فيها كافة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة والقيادات في كافة المستويات الإدارية.

وأيضا تفعيل الدور الاستشاري لكليات التربية كبيوت خبرة للقيادات التعليمية، وإكساب مديري المستقبل مهارات جديدة لتطوير أنفسهم مهنياً، والعمل مع آخرين، والحوار الفعال والتفاوض الناجح وصناعة القرارات، والتعامل مع الأفراد والجماعات؛ وأخيرا تشكيل لجنة برئاسة الاستاذ الدكتور رئيس قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم تضم ممثلين من القيادات الأكاديمية بكليات التربية، وكذلك ممثلين من القيادات العليا بديوان عام وزارة التربية والتعليم، والقيادات الوسطى بالإدارات التعليمية والقيادات التنفيذية في المدارس، لنشر التوصيات في كافة مؤسسات التعليم وإداراته ومتابعة ما تحقق منها على أرض الواقع وعرضه في العام القادم بإذن الله في المؤتمر الثالث لقسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية- جامعة الإسكندرية.