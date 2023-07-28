حافظ على صحتك.. اعرف أفضل وأسوأ وقت لتناول الإفطار لمرضى السكري

كتبت ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بمرض السكري ، فإن الأمر لا يقتصر على "ما تأكله" ولكن أيضًا "التوقيت" يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، وقت الإفطار على سبيل المثال هو عامل حاسم لمرض السكري وتناول أهم وجبة في اليوم في الوقت الخطأ يمكن أن يؤثر على مستويات الجلوكوز لديك ، والقيام بذلك مع مرور الوقت يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من مضاعفات مرض السكري ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

وفقًا للخبراء ، لا ينبغي أن يكون الأشخاص المصابون بداء السكري في عجلة من أمرهم لتناول وجبة الإفطار في الصباح ، لأن هذا هو الوقت الذي تكون فيه مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل طبيعي، إذا كنت تأكل مباشرة بعد الاستيقاظ ، فستجد صعوبة في إدارة مرض السكري طوال اليوم.

ما هو أسوأ وقت لتناول الإفطار لمرضى السكري؟

"عندما يتعلق الأمر بوجبة الإفطار ، التي غالبًا ما يشار إليها على أنها" أهم وجبة في اليوم "، فإن أسوأ وقت لتناول الإفطار هو بعد الاستيقاظ في الصباح مباشرة، وخلال الفترة القصيرة بعد الاستيقاظ على الفور ، تميل مستويات الجلوكوز في الدم إلى الارتفاع بشكل طبيعي بسبب إفراز الجسم للهرمونات مثل الكورتيزول وهرمون النمو في الصباح الباكر ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم .

يمكن أن يؤدي تناول وجبة الإفطار خلال هذا الوقت إلى تفاقم مستويات الجلوكوز المرتفعة بالفعل في الدم ، مما يؤدي إلى ارتفاع محتمل في نسبة السكر في الدم وصعوبة إدارة مرض السكري على مدار اليوم.

كيف يمكن أن يؤثر تخطي وجبة الإفطار أو تناول الوجبة الأولى في وقت الغداء على نسبة السكر في الدم؟

"إن عبء مرض السكري لا يقتصر فقط على عدم تناول الحلويات ، كما يعتقد الناس خطأً. فمن الضروري للأفراد الذين يكافحون مرض السكري أن يكونوا على دراية باستجابات الأنسولين الطبيعية في أجسامهم وأن يسعوا لتناول وجبات الطعام في وقت تكون فيه مستويات السكر في الدم مستقرة. وعندما يميل المرء إلى تخطي وجبة الإفطار ، قد يستمر الجسم في إنتاج هرمونات مثل الكورتيزول والجلوكاجون ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم أو زيادة مقاومة الأنسولين بشكل سريع. مستويات السكر في الدم ، خاصة إذا كان الشخص يخضع للاستخدام المنتظم للأنسولين للتخفيف من مرض السكري. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأعراض مثل الدوخة والخمول أو صعوبة التركيز، لتجنب هذه المضاعفات المحتملة ،يتم تشجيع مرضى السكر على تناول وجبة إفطار جيدة التخطيط بعد مراقبة مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

ما هو أفضل وقت لتناول الإفطار لمرضى السكري؟

عند الوصول إلى الوقت الأمثل لتناول الإفطار لمرضى السكر ، يُقترح تناوله بعد ساعة أو ساعتين من الاستيقاظ في الصباح.

مع مرور وقت طويل مع إفراز الجسم لهرمونات مثل الكورتيزول والجلوكاجون ، فإن الطعام المناسب خلال هذه المدة يساعد على مواجهة الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بسبب إفراز هذه الهرمونات".