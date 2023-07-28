تنفيذ 30 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، برفع درجة الاستعداد وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً.

مشددة على التصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة أجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ 30 قرار إزالة تعديات وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 1437 مترا.

وتضمنت القرارات إزالة أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية ومبانى وشدات خشبية وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.