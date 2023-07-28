اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 10:28 م
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تعرف على مشروع الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب بأسوان فى 9 معلومات

الجمعة، 28 يوليو 2023 10:24 م
تعرف على مشروع الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب بأسوان فى 9 معلومات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان- صلاح المسن

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يهدف مشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب لمدينة أسوان، إلى الحد من شكاوى انقطاع مياه الشرب فى بعض مناطق مدينة أسوان، حيث تم نهو المرحلة الأولى ويجرى العمل بالمرحلة الثانية، و"اليوم السابع" يقدم أهم معلومات عن الخزان الأرضى.
 
أولا: مشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب بسعة 7 آلاف م3.
 
ثانيا: تم الانتهاء من المرحلة الأولى ( من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق بمدينة أسوان.
 
ثالثا: الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية (من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق ).
 
رابعا: يهدف المشروع إلى الحد من الشكاوى المتكررة من انقطاع وضعف المياه فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية بمدينة أسوان.
خامسا: دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى.
 
سادسا: التشديد على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب اختبار الخطوط، والتشغيل التجريبى له.
سابعا:التأكيد على تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة.
ثامنا: التنسيق الجيد بعمل الجسات الأرضية للتأكد من عدم تعارض مسار المشروع مع أى خطوط أو شبكات للكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات.
 
تاسعا: قيام إدارة مرور أسوان بتحويل الاتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة.
 

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